Террористы на Донбассе стреляли из гранатомета – штаб ООС

Украинские военные придерживались режима тишины на Донбассе, несмотря на провокацию террористов у Хутора Вильного
Там они совершили неприцельный выстрел из автоматического станкового гранатомета
Кроме того, на Донбассе на мине подорвались двое военных, они получили ранения
Террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня. Фото: Галинфо
Террористы "Л/ДНР" на Донбассе, поддерживаемые Россией, за минувшие сутки, 25 августа, нарушили режим прекращения огня – они осуществили выстрел из автоматического станкового гранатомета.
Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что провокация вблизи Хутора Вильного не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела, нет.
В то же время, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. "Наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сказано в сообщении.
В ООС напомнили, что 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.
Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.
С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – отметили в ООС.
Террористы на Донбассе стреляли из гранатомета – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Террористы на Донбассе стреляли из гранатомета – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трогательный ролик с поздравлениями от воинов Вооруженных сил Украины на передовой для своих родных.
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