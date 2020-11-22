Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатомета, – штаб ООС

Террористы на Донбассе за прошедшие сутки, 21 ноября, один раз нарушили договоренности о перемирии, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи населенного пункта Водяное.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В ООС добавили, что с начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты взялись за запрещенное вооружение и осуществили провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.