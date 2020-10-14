Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ и запустили запрещенные беспилотники – штаб ООС

Карина Бондаренко Общество 08:14, 14.10.2020 Обновлено: 09:59, 14.10.2020

За прошедшие сутки, 13 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, нарушения режима прекращения огня с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцево, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

С автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.

Также огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – отметили в штабе.

Еще два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование", – говорится в сообщении.

Сведения с фронта.
Пресс-служба штаба ООС
Враг нарушил перемирие.
Пресс-служба штаба ООС

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