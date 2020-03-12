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12 марта • обновлено в 17:31
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Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ и ранили бойца

1.1т
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Российские оккупанты 12 марта обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции Объединенных сил. Там добавили, что раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь. В штабе отметили, что оккупанты вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника", – отметили в ООС.

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС

prm.ua (иллюстративное фото)

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ну шо! значит экзамен не сдали)))
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