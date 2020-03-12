Российские оккупанты 12 марта обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции Объединенных сил. Там добавили, что раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь. В штабе отметили, что оккупанты вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника", – отметили в ООС.

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС prm.ua (иллюстративное фото)

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", – добавили военные.

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10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески.

В результате погибли двое бойцов ООС, еще девять получили ранения. Позже выяснилось, что террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по воинам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

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