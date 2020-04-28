Террористы на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии: погиб украинский военный

Во вторник, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине из тяжелой артиллерии.

Один военнослужащий ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Обстрелы велись из района жилых кварталов Голубовского из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе погиб украинский военный zik.ua

В направлении населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

"К сожалению, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", – сообщили в штабе ООС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , во вторник, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз прибегли к провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, семь раз нарушив режим прекращения огня.

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