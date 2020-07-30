В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники за прошедшие сутки, 29 июня, сделали один провокационный выстрел, нарушив режим прекращения огня.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что кроме того, с начала текущих суток враг также совершил провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.

В ООС отметили, что с начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению.

Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев", – сказано в сообщении.

В штабе также добавили, что кроме украинских армейцев в зоне ООС надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, 76 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. По распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров.

"По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более двадцати граждан Украины. Пожарные со состав Объединенных Сил в сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал", – отметили в ООС.

Террористы на Донбассе нарушили режим тишины и устроили провокацию – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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