Террористы на Донбассе нанесли новый удар по ВСУ: есть жертвы

На Донбассе из-за обстрелов со стороны наемников из "Л/ДНР" ранен украинский военный.

Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк, указано на сайте ведомства.

"К сожалению, сегодня во время активного нарушения российско-оккупационными войсками "режима тишины" один наш герой в результате вражеских обстрелов получил ранения. Воина эвакуировали в медицинское учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую помощь", — указано в сообщении.

Утро на линии боевого столкновения было отмечено минометным вражеским обстрелом со стороны российско-оккупационных войск по нашим защитникам н. п. Новолуганское. После 06:15 в течение получаса ВСУ зафиксировали разрывы 9 вражеских мин калибра 82 мм.

Враг вел обстрел с направления от поселка Доломитное. Кроме минометов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

После 08:40 также со стороны пос. Доломитное оккупанты применили эти же образцы пехотного вооружения по защитникам н. п. Травневое.

Ситуация на фронте

Около 09:00 от шахты 6-7 враг вел прицельный обстрел из РПГ по нашим защитникам н. п. Шумы.

Кроме этого, сегодня утром дважды под вражеским огнем из гранатометов различных систем находились позиции Объединенных сил возле Водяного. С 10:50 в течение 40 минут враг вел провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава защитники Украины открывали адекватный ответный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности. Подразделения применяют исключительно дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе ликвидировали террориста Сергея Беседина по прозвищу "Батя".

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