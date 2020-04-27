Террористы на Донбассе накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии и получили решительный ответ
Вооруженные формирования России 27 апреля четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в частности, тяжелую артиллерию.
Враг обстреливал украинских военнослужащих из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Огонь велся по позициям Объединенных сил в районе Марьинки, Крымского и Южного.
В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ нанесли ответные удары.
"Из имеющихся огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе с ночи 27 апреля начали обстреливать позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских защитников.