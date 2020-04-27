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27 апреля • обновлено в 18:33
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Террористы на Донбассе накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии и получили решительный ответ

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Вооруженные формирования России 27 апреля четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в частности, тяжелую артиллерию.

Враг обстреливал украинских военнослужащих из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Террористы на Донбассе накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии и получили решительный ответ

prm.ua

Огонь велся по позициям Объединенных сил в районе Марьинки, Крымского и Южного.

В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ нанесли ответные удары.

"Из имеющихся огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 27 апреля

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 27 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе с ночи 27 апреля начали обстреливать позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских защитников.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
Общество

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