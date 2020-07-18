Террористы на Донбассе активизировали обстрелы: ВСУ достойно ответили

В зоне ООС украиснкие военные достойно ответили на атаки террористов. Думская

На Донбассе боевики активизировали обстрелы позиций украинских военных и 18 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Воины ООС заставили террористов прекратить огонь – одного террориста уничтожили.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 18 июля, опубликованной в Facebook. Оккупанты обстреливали позиции наших военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковка, Старогнатовка, Верхнеторецком, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковское агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулемет. Также неоднократно оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Луганское.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика.

Сводка ООС на утро 18 июля (Facebook штаба ООС)

Сводка ООС на утро 18 июля (Facebook штаба ООС)

Ситуация в районе проведения ООС (Минобороны)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, уничтожили взводно-опорный пункт пророссийских боевиков.