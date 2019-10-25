Маскируют танки: террористы на Донбассе пошли на новую уловку

На Донбассе, по состоянию на 25 октября, российские оккупанты продолжают удерживать танки и самоходные артиллерийские установки у линии разведения войск. Они маскируют их от наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки МО Украины.

"В отдельных районах вблизи линии соприкосновения оккупанты, в нарушение Минских соглашений, продолжают скрыто содержать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение", — отметил он.

В то же время, чтобы помешать выявлению замаскированных объектов, противник осуществляет постоянное наблюдение местности, используя беспилотники.

Российские оккупанты 24 Канал

Помимо этого, по словам Прауты, командование террористов до сих пор использует временно оккупированные территории Донбасса как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов. В частности, там проводят учения по маскировке и скрытом перемещении бронетехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября в зоне проведения боевых действий на Донбассе противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск. Как отметили на Facebook-странице Операции объединенных сил, обстрел был осуществлен на участке разведения №3 (Богдановка). Так, по мнению штаба, оккупанты имитируют готовность разведения сил и средств на этом участке.

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