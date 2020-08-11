Террористы "Л/ДНР" затихли на Донбассе: штаб ООС раскрыл подробности

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки 10 августа сделали только один неприцельный выстрел в сторону Объединенных сил, нарушив мирные договоренности

Вражеская провокация не несла угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали, отметили в утренней сводке ООС в Facebook. Выстрел из стрелкового оружия был зафиксирован у Красногоровки.

"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – отметили в ООС.

В ООС добавили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и подразделения ДФС из состава Объединенных сил.

"В рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ДФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области. По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружено табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Белоруссии и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий по незаконного оборота изъято 26500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн гривен", – добавили в штабе.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил.