За прошедшие сутки, 12 августа, вооруженные формирования России на Донбассе четыре раза нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Эти огневые провокации не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли, сообщили в штабе Оерации Объединенных сил в Facebook.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Так, вблизи Марьинки и Южного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны оккупантов, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – сообщили в ООС.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram уточнил потери оккупантов.

Террористы "Л/ДНР" вновь нарушили перемирие: стреляли в четырех местах Telegram / Анатолий Штирлиц

Террористы "Л/ДНР" вновь нарушили перемирие: стреляли в четырех местах Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

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