Террористы "Л/ДНР" отказались открывать движение через КПВВ
Оккупанты из так называемой "ДНР" отказались открывать контрольно-пропускные пункты, оправдываясь якобы "угрозой массового заражения граждан".
Об этом сообщил так называемый "официальный сайт ДНР" со ссылкой на "межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" в "ДНР".
"Для защиты граждан "ДНР" от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой", – заявили в "штабе".
Уточняется, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках Минских переговоров.
"Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы", – говорится в сообщении.
Ранее группировка "ЛНР" заявила, что не будет открывать пункт пропуска "Станица Луганская" со своей стороны 10 июня. Представительница "ЛНР" Ольга Кобцева назвала намерение Украины открыть КПВВ
"провокацией" и призвала местных жителей не приезжать на пункт пропуска.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что начиная с 10 июня на Донбассе частично возобновят работу КПВВ.