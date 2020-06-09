Террористы "Л/ДНР" отказались открывать движение через КПВВ

Оккупанты из так называемой "ДНР" отказались открывать контрольно-пропускные пункты, оправдываясь якобы "угрозой массового заражения граждан".

Об этом сообщил так называемый "официальный сайт ДНР" со ссылкой на "межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" в "ДНР".

"Для защиты граждан "ДНР" от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой", – заявили в "штабе".

Уточняется, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках Минских переговоров.

"Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы", – говорится в сообщении.

Ранее группировка "ЛНР" заявила, что не будет открывать пункт пропуска "Станица Луганская" со своей стороны 10 июня. Представительница "ЛНР" Ольга Кобцева назвала намерение Украины открыть КПВВ

"провокацией" и призвала местных жителей не приезжать на пункт пропуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что начиная с 10 июня на Донбассе частично возобновят работу КПВВ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram