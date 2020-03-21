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21 марта • обновлено в 17:18
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Террористы "Л/ДНР" отгородились от Украины из-за коронавируса

1.8т
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Главари террористических "Л/ДНР" заявили, что перекроют "границу" со свободной территорией Украины из-за угрозы распространения коронавируса.

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Как сообщается на сайте главаря "ДНР" Дениса Пушилина на части Донецкой области сообщение с мирной территорией прекращено с 00:00 21 марта.

"В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию "республики" принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "ДНР" на "границе" с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года", – сказано в заявлении Пушилина.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

DonPress.com

Тем временем в террористической "ЛНР" ее главарь Леонид Пасечник 21 марта издал "указ", согласно которому сообщение со свободной от оккупантов частью Украины прекращается с 00:00 23 марта.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения в "ЛНР" новой коронавирусной инфекции запретить с 00:00 23 марта въезд на територию "ЛНР" граждан с територии Украины", – сказано в псевдодокументе террориста.

Как собщал OBOZREVATEL, с 00:00 18 марта Российская Федерация временно прекратила пропуск на свою территорию иностранцев и лиц без гражданства. Запрет касается и граждан Украины. Однако страна-агрессор обнародовала список категорий, которых не застронет ограничение.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персоны
Леонид Пасечник Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Отлично, рюзке мир сам выдохнет. Отличная новость!
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Livesey David
Livesey David
Правильно, хaхлятина заразная пусть в кyкраине сидит.
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