"Л/ДНР" готовят новые провокации на фронте – разведка

Российские оккупанты на Донбассе продолжили проведение инженерных работ на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. Подготовка сепаратистов к боевым действиям ведется несмотря на объявленное перемирие.

Боевики восстанавливают имеющиеся окопы, расчищают и укрепляют их почти по всей линии разграничения. Также они проводят фортификационные работы по оборудованию второй линии оборонительных рубежей.

Особое внимание уделяется обустройству ложных позиций и размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня.

Передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Николаевщине 1 ноября провели в последний путь погибшего на Донбассе военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Бондарюка (позывной Пиндос). 27-летний сержант погиб после полуночи 30 октября возле поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате вражеского обстрела со стороны российских наемников.