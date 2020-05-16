Террористы "ДНР" поставили ультиматум Зеленскому по Донбассу

Глеб Иванов Общество 00:31, 17.05.2020

Самопровозглашенное незаконное "министерство иностранных дел" террористической организации "ДНР" заявило, что украина якобы "должна или начать прямой диалог с Донбассом, или выйти из минских соглашений".

Об этом сообщила "глава" непризнанного миром "министерства" Наталья Никонорова по итогам последних переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ), отвечая на заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы. Министр сказал, что Киев отказывается от прямого диалога с республиками, и назвал заседание "разведкой боем".

"Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий", – подчеркнула она.

Террористы "ДНР" также напомнили, что минские соглашения предполагают "прямой диалог с самопровозглашенными республиками".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в качестве "представителей Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.

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