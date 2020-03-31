Террористы "ДНР" подтвердили первый случай коронавируса

Первый инфицированный коронавирусом COVID-19 подтвержден на оккупированной Россией территории Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявила так называемая "глава Минздрава ДНР" Ольга Долгопашко, передает Интерфакс.

Деталей об инфицированном она не раскрыла.

Отмечается, что главарь "ДНР" Денис Пушилин обещал в случае проникновения коронавируса на подконтрольную ему территорию объявить чрезвычайное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения COVID-19 был подтвержден в "ЛНР".

В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в ОРДЛО и Крыму скрывают реальное положение дел с распространением коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram