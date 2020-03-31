Террористы "ДНР" подтвердили первый случай коронавируса

Первый инфицированный коронавирусом COVID-19 подтвержден на оккупированной Россией территории Донецкой области.
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Об этом заявила так называемая "глава Минздрава ДНР" Ольга Долгопашко, передает Интерфакс.
Деталей об инфицированном она не раскрыла.
Отмечается, что главарь "ДНР" Денис Пушилин обещал в случае проникновения коронавируса на подконтрольную ему территорию объявить чрезвычайное положение.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения COVID-19 был подтвержден в "ЛНР".
В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в ОРДЛО и Крыму скрывают реальное положение дел с распространением коронавируса.
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