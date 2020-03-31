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31 марта • обновлено в 21:12
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Террористы "ДНР" подтвердили первый случай коронавируса

1.1т
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Первый инфицированный коронавирусом COVID-19 подтвержден на оккупированной Россией территории Донецкой области.

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Об этом заявила так называемая "глава Минздрава ДНР" Ольга Долгопашко, передает Интерфакс.

Террористы "ДНР" подтвердили первый случай коронавируса

Деталей об инфицированном она не раскрыла.

Отмечается, что главарь "ДНР" Денис Пушилин обещал в случае проникновения коронавируса на подконтрольную ему территорию объявить чрезвычайное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения COVID-19 был подтвержден в "ЛНР".

В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в ОРДЛО и Крыму скрывают реальное положение дел с распространением коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Комментарии
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, вся зараза и все нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Чепушилин что то долго прожил уже, странно
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