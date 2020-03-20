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21 марта • обновлено в 00:26
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Террористы "ДНР" изолировались от Украины

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Террористы "ДНР" полностью перекрыли контрольные пункты въезда и выезда с остальной Украиной из-за коронавируса.

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Пункты пропуска заблокированы с полуночи 21 марта, передает "Интерфакс".

Ушли в самоизоляцию: террористы "ДНР" перекрыли КПВВ с остальной Украиной

facebook.com/pressjfo.news

"Это необходимые меры при объявлении пандемии и в связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной инфекции", – заявил представитель так называемой "администрации главы ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты решили полностью перекрыть движение через КПВВ с подконтрольной Украине частью Донецкой области 18 марта.

По словам журналиста Виталия Портникова, ситуация с коронавирусом сыграла на руку главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину. Он отмечает, что с момента закрытия это будет полноценная "государственная граница, при чем граница на замке".

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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