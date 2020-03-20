Ушли в самоизоляцию: террористы "ДНР" перекрыли КПВВ с остальной Украиной

Террористы "ДНР" полностью перекрыли контрольные пункты въезда и выезда с остальной Украиной из-за коронавируса.
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Пункты пропуска заблокированы с полуночи 21 марта, передает "Интерфакс".
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"Это необходимые меры при объявлении пандемии и в связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной инфекции", – заявил представитель так называемой "администрации главы ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты решили полностью перекрыть движение через КПВВ с подконтрольной Украине частью Донецкой области 18 марта.
По словам журналиста Виталия Портникова, ситуация с коронавирусом сыграла на руку главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину. Он отмечает, что с момента закрытия это будет полноценная "государственная граница, при чем граница на замке".
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