Террорист "ЛНР" расстрелял соратников в день рождения Путина, – соцсети

Террорист "ЛНР" с позывным "Малый" на позициях возле оккупированного Славяносербска во время пьянки якобы расстрелял в блиндаже двух своих соратников, после чего скрылся.

Об этом сообщили в сепаратистском паблике "Чёткий Луганск" в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Там уточнили, что мужчина служил в так называемом "Шестом отдельном мотострелковом полку".

В посте говорится, что его ищут "всеми силами" и предположили, что он попытается перейти на территорию свободной Украины.

"Вот так отпраздновали на позициях день рождения Владимира Путина!" – резюмировали сепаратисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом ГУР Минобороны Украины сообщало, что российские террористы "Л/ДНР" из-за нехватки личного состава начали пополнять свои ряды безработными жителями оккупированных территорий Донбасса и даже теми боевиками, которые ранее были уволены из незаконных вооруженных формирований.