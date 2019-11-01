"Использовали и бросили": террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Террорист "ДНР" Николай Коваленко, который получил травмы, убивая украинцев на Донбассе, попросил материальной помощи у россиян.

Подтверждающие скриншоты из запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, видимо, знакомая террориста Светлана Ольшевская с призывом "Русский русскому помоги" распространила просьбу перечислить деньги "ополченцу", воевавшему с 2915 года". По ее словам, предатель остался "не у дел" из-за проблем с здоровьем.

Брошенный террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян Миротворец

Facebook Анатолия Штефана

Facebook Анатолия Штефана

"Родина бросит тебя, сынок! Всегда! Использовали и выбросили, вчерашние братушаны уже забыли, Роисся тем более. Сейчас по всех сообществах копейки просит", – отреагировал Штефан. В комментариях украинского военного поддержали, посоветовав Коваленко позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

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