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1 ноября • обновлено в 20:33
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"Использовали и бросили": террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

1.1т Читать материал на украинском

Террорист "ДНР" Николай Коваленко, который получил травмы, убивая украинцев на Донбассе, попросил материальной помощи у россиян.

Подтверждающие скриншоты из запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, видимо, знакомая террориста Светлана Ольшевская с призывом "Русский русскому помоги" распространила просьбу перечислить деньги "ополченцу", воевавшему с 2915 года". По ее словам, предатель остался "не у дел" из-за проблем с здоровьем.

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Брошенный террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Брошенный террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Миротворец

"Использовали и бросили": террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Facebook Анатолия Штефана

"Использовали и бросили": террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Facebook Анатолия Штефана

"Родина бросит тебя, сынок! Всегда! Использовали и выбросили, вчерашние братушаны уже забыли, Роисся тем более. Сейчас по всех сообществах копейки просит", – отреагировал Штефан. В комментариях украинского военного поддержали, посоветовав Коваленко позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

"Использовали и бросили": террорист "ДНР" взмолил о помощи у россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости Донбасса
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