Про тєрпіл і МН17

Із четвертого разу дочитала до останньої крапки лист родичів загиблих МН17 напередодні Чемпіонату світу в РФ.

Зачепила реакція нашенських читачів про "лист тєрпіл" і "про мало там про Україну було".

Спокійна тональність, чіткі метафори на кшталт порівняння мертвих дітей під соняхами із дітьми російськими, які загинули на єгипетському камінні — справили на мене вибухове враження.

Якого дідька підписанти із далекої Австралії мають перейматися бойовими діями на Донбасі, якщо чверть тутешнього населення мріє про мир будь-якою ціною або про економічне просперіті із Росією? А бісовий процент осіб під окупацією вважає, що у нас гражданская война із кієвскімі.

Або уявіть реакцію, коли перші два дні після збиття Боїнга світові ЗМІ друкують фото, де успішні мешканці Тореза розпилюють на метал гарячий літак, а локальні бе-де відбирають у мерців туші і помади. Все це на тлі агресивної російської пропаганди, що літак збили то військові, то у літаку початково були трупи.

Це сильний лист, нагадування про себе напередодні Чемпіонату світу — свята, яким так пишаються росіяни. Цей лист хороший тизер до свіжих даних слідчої групи щодо збиття МН17, що Боїнг було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук" із 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Розумники наші, які пишуть про "лист терпіл", хоча б подивилися, що ті євроавстралійські терпіли змогли. Вони подають колективні позови і навіть виграли суд проти Гіркіна, вони копають і тримають за горло пресу і слідчих.

У нас же терпіли періодично пишуть постити про заблоковані карточки в Криму і проблему нерезидентів, про права і втрачене майно — але не має жодного колективного позову і масової акції. А хто вам мусить помагати, якщо далі сльозок і словесної діареї ви зі своєю проблемою розбиратись не хочете?

І знову ж таки. Ці терпіли розслідуванням збиття МН17 та активної участі спільноти Bellingcat детально розслідували з іменами, прізвищами і повною хронологією один дуже скандальний для РФ епізод. Аби ми мали результати щодо Іловайська, яке обіцяли розслідувати ще до грудня 2016, а по факту на територіях рибгоспів донині знаходять речі загиблих бійців.

І врешті терпіли знайшли в собі сили підгадати ілюзію передфутбольної офігенності напередодні ЧС виваженим,але жорстким листом. У нас же не знайшлося сили написати якісь отвєточку тим, хто попри арешти і політв’язнів попреться на той Мундіаль.

Тєрпіли не вони, Тєрпіли ми.