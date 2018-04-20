Терпение лопнуло: в Украине начали бунтовать из-за ужасных дорог

Жители села Мошны три часа перекрывали движение по трассе Канев-Чигирин-Кременчуг в Черкасской области из-за безобразного состояния дороги.

Протестующие потребовали отремонтировать 30-ти километровый участок, который буквально испещрен ямами. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

До этого момента местные жители просили власть и службу автомобильных дорог обновить трассу, но этого не произошло. Они жалуются, что дети не могут нормально ходить в школу, а машинам приходится петлять, чтобы хоть как-то проехать.

Асфальт начал рушиться, когда начали ездить по этому участку грузовики после закрытия черкасской дамбы на ремонт. Пока митингующие перекрывали дорогу, там собрались сотни машин. Водители поддержали акцию, потому что многие из них из-за ям часто оказываются в СТО.

В результате, на акцию протеста пожаловали представители облавтодора. Они уверили, что на ремонт нет денег. По словам представителей структуры, капитально привести в порядок они смогут только 10 км. И то с условием, что сначала они должны закончить проектно-сметную документацию. Пока что, жителям пообещали залатать ямы.

Как сообщал "Обозреватель", в "Укравтодоре" пообещали полностью отказаться от "ямочного ремонта" дорог с 2020 года.