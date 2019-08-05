Проснулась от ужасной боли: за что муж искалечил молодую мать в Запорожье

В Запорожье произошел ужасный случай – гражданский муж поиздевался над супругой Анастасией Шаповаловой. Когда 25-летняя мать двух маленьких детей спала, он вылил ей на лицо и в рот кипяток.

Женщина проснулась от ужасной боли. Однако муж не остановился, пока Настя пыталась убежать, он выплеснул на нее остаток кипящей воды и отрезал ей волосы. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Удалось вылезти в окно

Раненой и испуганной женщине удалось выбраться через окно. Было 6 утра, она увидела прохожих и попросила их вызвать скорую и полицию. Приехавшие медики обнаружили у Анастасии Шаповаловой до 25% ожогов, в основном на лице, руках и верхней части туловища.

Анастасия Шаповалова Facebook Анастасии Шаповаловой

Сейчас молодая мама в больнице, запорожцы сдают для нее кровь. Ей предстоит пересадка кожи. А 33-летний Дмитрий Межебицкий, так зовут мужа-изверга, скрывается от полиции.

Двое детей Насти, которым 4 и 6 лет, находятся у бабушки отца. Свекровь уже побывала в больнице, но заявила, что материально ничем помочь не может.

Настя в тяжелом состоянии в реанимации Скрин видео

Ей некуда было идти

Настя Шаповалова – круглая сирота, из близких людей у нее только брат. Она закончила Матвеевскую школу-интернат.

К ним с братом никто из близких никогда не приезжал. Анастасия же была в школе очень исполнительной и отзывчивой, к ней всегда можно было обратиться за помощью, и она с радостью шла навстречу. Одна из сотрудниц школы рассказала OBOZREVATEL, что после окончания интерната, девочка поступила в педагогический колледж.

"После интерната я ее не видела. Однажды встретила ее брата, он сказал, что у Насти семья, есть муж и ребенок, и что у них все хорошо", – говорит женщина.

Подруга Анастасии также подтвердила, что пострадавшая – сирота. После школы жила в общежитии колледжа.

Анастасия Шаповалова Facebook Анастасии Шаповаловой

"Через два месяца после начала учебы она встретила этого Дмитрия, он лет на восемь ее старше. И через две недели переехала к нему. Я пару раз его видела, он очень мне не понравился. А вскоре она забеременела, ушла в декрет. Мы иногда с ней виделись, когда приходили за гуманитарной помощью, она всегда говорила, что у нее все хорошо", – вспоминает в беседе с нами подруга пострадавшей.

Другая ее знакомая отметила, что на самом деле Дмитрий постоянно бил девушку.

"Он все время ее бил. Почему не ушла? А куда ей идти? У нее ведь никого нет, она сирота. Поэтому так и жила. Он еще и нигде не работал", – говорит подруга.

В свою очередь соседи семьи рассказали OBOZREVATEL, что Дмитрий употребляет наркотики, пьянствует и ведет себя неадекватно. И агрессию он проявлял не только к жене, но и другим людям. Мог даже натравить собаку на кого-то.

Настя же призналась, что накануне вечером они поссорились, Дмитрию что-то не понравилось. Хотя к вечеру конфликт уже был улажен. Женщина не может понять, почему он так поступил.

В больнице поясняют – у девушки серьезные ожоги лица, рук и слизистой, поэтому ее кормят через зонд.

Полиция начала уголовное производство по статье умышленное нанесение увечий средней тяжести, Дмитрию грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас его ищут.

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