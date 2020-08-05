Тернопольщину могут перенести в "зеленую" карантинную зону: в Минздраве назвали основания
Тернопольскую область, которую по решению госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было отнесено к "красной" карантинной зоне, могут перенести в "зеленую".
Об этом во время брифинга 5 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, в регионе, жители которого выступили с протестом против решения центральной власти, сейчас фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.
"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в "зеленую" зону", – отметил министр.
В то же время Степанов добавил, что, например, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя для усиления ограничений, определенных постановлением Минздрава относительно адаптивного карантина. Тогда как Ривненская и Харьковская уже девять и шесть дней подряд соответственно эти показатели превышают – в частности по уровню и динамике заболеваемости COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Тернопольском городском совете выразили несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.
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Мэр Тернополя Сергей Надал жестко раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения, что стало результатом отнесения города к "красной" зоне из-за повышенного распространения COVID-19.