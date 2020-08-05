Тернопольщину могут перенести в "зеленую" карантинную зону: в Минздраве назвали основания

Тернопольскую область, которую по решению комиссии госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было отнесено к "красной" карантинной зоне, могут перенести в "зеленую".

Об этом во время брифинга 5 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в регионе, жители которого выступили с протестом против решения центральной власти, сейчас фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в "зеленую" зону", – отметил министр.

В то же время Степанов добавил, что, например, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя для усиления ограничений, определенных постановлением Минздрава относительно адаптивного карантин. Тогда как Ривненская и Харьковская уже девять и шесть дней подряд эти показатели превышают – в частности, по уровню и динамике заболеваемости COVID-19.

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