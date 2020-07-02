Тернопольчане массово штурмовали секонд-хенд в разгар карантина. Фото

В Тернополе люди скопились в очереди к секонд-хенда.

В Тернополе большое количество людей скопилось возле одного из магазинов секонд-хенда, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

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Фото "штурма" секонд-хенда опубликовал в Facebook пользователь Борис Яхтин (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Карантин в Тернополе сегодня", – подписал он снимок.

В комментариях сообщили, что такая ситуация у этого секонд-хенда наблюдается каждый раз в день завоза товара.

Facebook Бориса Яхтина

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в нескольких городах Украины толпы горожан, собравшихся под секонд-хендами в день завоза, разбили и едва не выломали двери во время открытия магазинов.