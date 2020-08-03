Тернополь не хочет соблюдать ограничения "красной" зоны: мэр выступил с заявлением

В Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал по итогам внеочередной сессии горсовета, которая состоялась в понедельник, 3 августа.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к так называемой красной зоне карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", – отметил Надал.

Напомним, ранее Тернопольский городской совет отказался усиливать ограничительные меры в связи с попаданием в "красную" карантинную зону. В заявлении, опубликованном на сайте горсовета, утверждается, что "основания принятия по Тернополю такого решения не установлены".

Отметим, накануне Луцкий городской совет также заявил, что не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

Facebook Сергей Надал

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.