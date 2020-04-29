Главная Новости
29 апреля • обновлено в 19:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Олег Чеславский
Олег Чеславский
Журналист Все статьи автора

Терем - женская тюрьма или гарем?

22.2т

Немного размышлений о правах женщин в древности средние века, как на Западе так и в великом восточном княжестве Московском..

Терем - женская тюрьма или гарем?

Австрийский посол Иоганн Корб долгое время живший в Москве писал, что перспективы получения какой-то власти даже для принцессы родившейся в стране, где никогда не признавались наследственные права по женской линии, равнялась нулю.

На Московии женщин знатного рода держали в строгой изоляции.

Они жили, как и подобает правоверным (мусульманкам) в отдельных женских покоях, в гаремах - теремах (тюрьмах), и выходили оттуда только с закрытыми лицами или выезжали в закрытых повозках.

В 1630-х годах на территории Кремля был построен отдельный гарем - терем (тюрьма) для женщин.

Кроме того, царевы сестры и дочки были обречены на безбрачие. Их нельзя было выдавать за дворян, которые считались в то время царскими "рабами".

Выйти же замуж за иноземного принца было практически невозможно из-за религиозной нетерпимости московитов.

Верящие в колдовство забобонные московитяне, что через иностранцев в них может проникнуть ересь.

Иван Грозный, образованнейший на то время для Московии человек, после встреч с иностранцами крайне тщательно мыл руки, "смывая ересь" и замаливая впоследствии перед богом "грешные" контакты с неверными, в основном с католиками.

Австрийский посол докладывал, что:

"Среди московитов женский пол не имеет такого уважения как у большинства европейских народов. В этой стране женщины являются рабами мужчин, которые их почти не ценят".

Надо отметить, что женщин на Московии даже за стол не пускали до начала 18 века.

Лишь при реформаторе Петре I, особи женского пола стали допускаться за стол и разделять пищу с мужчинами.

Правда такой порядок не стал общепринятым, и был заведен не везде.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олег Чеславский Олег Чеславский
Источник
Источник: fakeoff.org
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
10
14
Смешно
146
Интересно
10
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
чеславский, цапевна Софья претендовала на престол Московии!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Очень нужная сегодня для Украины научная статья! Глубокие исследования, неожиданные выводы! И главное - актуальные сегодня: Надо мыть руки! То ли здоровались с иностранцем, то ли ходили к девкам в терем - помой всё, и руки! Ну, а если ходил к иностранцам просить денег- помой и попу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Fest Glober
Fest Glober
Росія -північно-азійська країна. Русь для росіян -наче мариво, місяць на який вони здавна виють наче ті вовки, дирка від бублика. Вони її чомусь уявляють на свій нордичний манер, як культуру племен язичників, подібну на фінські народи. Вони чомусь вважають, що cлов'яни мають обов'язково бути світловолосими та з голубими очіма. На півночі Росії, чоловіки споконвічно займалися охотою та рибалили, тому в обов'язки жінки входило доглядати за дітьми, слідкувати, щоб в землянці було тепло, і приготуванням їжі. Годувальнику треба було дати пожрать після повертання з охоти, щоб він відновив сили. Сідати за стіл всією сім'єю, це вже традиція землеробів, що була притаманна жителям східної Європи, саме там де розташована Україна (Русь).
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги