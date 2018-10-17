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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Теракт в Керчи: мотив очевиден

22.7т

Российские официальные лица уже подтвердили, что причиной взрыва в колледже в Керчи стал теракт. Репутация путинского режима такова, что на него падает первое подозрение.

Мотив очевиден. Путину нужен повод для новой атаки на Украину. Только так он сможет отвлечь население от внутренних проблем и поднять свой падающий рейтинг. Кроме того, он безусловно взбешен провалом РПЦ в Украине и, наверняка, жаждет мести. Формальный повод для этого ему может дать теракт, который спишут на СБУ, каких-то мифических бандеровцев или проукраинских крымскотатарских "исламистов" (предлог еще и для зачисток татар в Крыму).

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Если российские власти заявят, что подозревают в керченской трагедии украинцев, а на ростелевидении в связи с этим начнется новый виток антиукраинской истерики, значит, скорее всего, "сами и взорвали".

Апдейт. Ситуация меняется буквально каждый час. По-началу все так и было, на ТВ началась антиукраинская истерия с участием Скобеевой и других. Но потом что-то пошло не так, убийцей был объявлен студент Росляков, а теракт переквалифицирован на массовое убийство. Не верится, что такое масштабное преступление мог подготовить один человек. Что там было на самом деле, узнаем нескоро.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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К К
К К
Вот же мрази ..........
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Анахуя Yuri
Анахуя Yuri
Теперь эти комментарии просто мусор.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
походу тролли не знают свою полит креатуру на раше.... черви больше эксперды по чужой стране, или ваши майоры настолько тупые чепиги? хоть бы внятные методички раздали своим опарышам
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