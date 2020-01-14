Теплую погоду в Украине сменят сильные морозы: синоптики назвали дату

Уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.
Такой прогноз дают синоптики сайта Gismeteo. Согласно их данным, холоднее всего будет в восточных областях Украины, а теплее – в южных.
Так уже с 1 по 3 февраля, в Харькове температура ночью опустится с -8 до -15 градусов. Днем же от -5 до -8. В Киеве чуть теплее – -8 … -15 градусов ночью, и -3…-8 днем.
Прогноз погоды в Харькове
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Киеве
gismeteo.ua
Морозно будет и в центральных областях Украины, ночью столбики термометра в Черкассах опустятся 12 градусов мороза, а днем не поднимутся выше -2 градусов.
Прогноз погоды в Черкассах
gismeteo.ua
По прогнозам сайта, тепло будет в Одессе, там ночью обещают до -8, а днем -2…+1 градусов.
Прогноз погоды в Одессе
gismeteo.ua
Однако в украинском Гидрометцентре в очередной раз напоминают, что точность долгосрочных прогнозов очень низка, поэтому прогноз погоды лучше всего мониторить не более, чем на три-пять дней вперед, все дальнейшие прогнозы лучше уточнять дополнительно.
Так, в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что до конца недели никаких существенных изменений в погоде не наблюдается.
"Ночью от 0 до 6 градусов мороза, в некоторых областях, может, дойдет и до -10 градусов, а днем от 0 до 6 тепла. Не прогнозируются и существенные осадки по всей Украине, кое-где может немного поснежить", – рассказал Мурмыло.
Прогноз погоды в Украине на 15 января
meteo.gov.ua
Прогноз погоды в Украине на 16 января
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Прогноз погоды в Украине на 17 января
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И синоптики, и жители Украины отмечают, что нынешняя зима выдается довольно теплой, по словам специалиста Укргидрометцентра, температура зимой на 4-6 градусов выше климатической нормы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 января, погоду в Украине все еще будет определять антициклон, поэтому на улице будет сухо и тепло.
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