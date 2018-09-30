Тепло закончилось: синоптики пообещали кардинальное похолодание в Украине

В воскресенье, 30 сентября, температура воздуха в Украине значительно снизится и местами достигнет почти нуля градусов.

Прохладнее всего будет на западе Украины. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью температура упадет до 0-2 градуса, а днем поднимется до 14-16 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В других областях запада страны ночная температура будет колебаться от 1 до 5 градусов.

До 0-2 градуса упадет температура ночью и на Житомирщине. Днем ожидается 14-16 градусов тепла, так же и в других областях центральной Украины - Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

На востоке Украины температура будет колебаться ночью от 7 до 9 градусов выше нуля, а днем - от 14 до 16.

На юге несколько теплее: на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Одесчине и в Крыму температура поднимется до 17-19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.