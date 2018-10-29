Тепло возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Начало новой рабочей недели будет в Украине теплым и почти на всей территории сухим.

Так, в понедельник, 29 октября, температура воздуха продолжит повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях днем 16-20 градусов выше нуля, на севере Украины 15-17 градусов, в центральных, восточных областях и на юге -19-21 градус.

Во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах страны ясно и солнечно В западных областях в центре и на юге днем ожидается от 18 до 20 градусов тепла, в северных 14-16 градусов, в восточных – от 16 до 18 градусов выше нуля.

В среду, 31 октября, дожди вернутся в некоторые западные и северные области. В западных областях столбик термометра будет колебаться в диапазоне 16-18 градусов, на севере – 11-14 градусов, в восточных областях 13-15 градусов, в центре 16-19 градусов, и только на юге, как и во вторник, ожидается 18-20 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришло потепление, которое продержится до 4 ноября, а с конца следующей недели начнет холодать.