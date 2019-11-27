Тепло возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В четверг, 28 ноября, в Украине ожидается относительно теплая погода. В западных регионах страны пройдут дожди.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей +3…+7 градусов, на западе и юге +6…+12 градусов", – сообщила Диденко.

Ближайшей ночью только немного поморозит северную часть – до 3 градуса мороза. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

В Киеве завтра, в четверг, без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​+2…+4 градуса.

Пятница в Украине будет дождливой. Похолодание вернется с 1-2 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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