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Тепло возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.6тЧитать материал на украинском

Четверг, 21 марта, в Украине будет без осадков, день обещает быть солнечным и умеренно теплым.

"В течение дня ожидается +7… +12 градусов, на юге до +14 градусов", — сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. При этом может наблюдаться ветреная погода.

"Северо-западный ветер может быть завтра порывистым. В Киеве четверг будет сухим, свежим. Ночью 0… +2 градуса, днем ​​+7… +9 градусов", — добавила Диденко.

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Очередная волна потепления придет на выходных — 22-23 марта.

"С середины следующей недели ожидается похолодание. Погода хоть и переменчивая, но без сильных атмосферных стрессов", — отметила синоптик.

Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году. Метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

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