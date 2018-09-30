Тепло возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Погода в Украине 30 сентября и 1 октября будет преимущественно солнечной и сухой благодаря антициклону.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ночь на понедельник будет холодно.

"Ночью было холодно, ближайшей ночью также не сахар, но надеюсь, что солнечный день компенсирует домашние штаны с начесом и такие ранние вечерние пуховики. Ожидается завтра +13 +17 градусов, на юге и на Закарпатье +17 +22 градуса", - рассказала синоптик.

"В Киеве 1 октября - сухо и солнечно. Ночью +2 + 5 градусов, днем в понедельник +12 +15 градусов", - добавила она.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода ожидается в Украине в течение октября.