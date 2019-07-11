Тепло возвращается: синоптик уточнила прогноз по Украине

В пятницу, 12 июля, на территории Украины немного потеплеет, погода будет комфортной, ожидается +20... +26 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, самыми теплыми будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Ночь в Украине еще будет холодной, +8... +13 градусов. Дожди 12 июля наиболее вероятны на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.

Иллюстрация 24 канал

На значительной части территории центра, юга и востока — без существенных осадков.

В Киеве 12 июля прогнозируются локальные дожди, днем около +23 градусов.

По прогнозу Диденко, в выходные дни будет теплее, остается вероятность дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик отметила, что потепление в Украине ожидается 20-22 июля, температура воздуха повысится до +26... +29, в южной части до +28... +32 градусов.

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