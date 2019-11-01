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1 ноября • обновлено в 11:23
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Тепло возвращается: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

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В субботу, 2 ноября, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, днем прогнозируется +6...+11°, самым холодным пока останется восток: +3...+6°.

"В воскресенье и на следующей неделе тепла в Украине повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20°", - отметила она.

Тепло возвращается: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

2 ноября ожидаются дожди, однако пока только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо, разве что может увеличиваться облачность.

В субботу и воскресенье в большинстве областей прогнозируется сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

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В Киеве в субботу также будет ветрено, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5...+8°.

В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10...+12°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу метеорологов, в начале ноября на территории Украины будет наблюдаться аномально теплая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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