Тепло вернулось: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине на выходных, 21 - 22 апреля, будет сухая и теплая погода.

Только в восточных и северных областях ожидаются дожди, передает Укргидрометцентр.

Температура ночью 3-10° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 17-26° тепла, в западных областях 21-26°.

В субботу, 21 апреля, в северной части страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В воскресение, 22 апреля, по всей территории незначительно похолодает, на востоке Украины ожидаются дожди. На западе до +20 градусов тепла, а теплее всего будет на юге страны - до +22. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщал "Обозреватель", Украину на выходных, 21 - 22 апреля, ждут заморозки ночью и до +25 днем.