Тепло вернется: украинцев предупредили о резкой смене погоды

В пятницу, 3 января, в Украине ожидается сухая и местами солнечная погода.
Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что нашу страну накроет антициклон "Xиa".
"На остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии – преимущественно снег. Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура ближайшей ночью ожидается -1...-6°, завтра днем +1...+5°", – говорится в сообщении.
В Киеве 3 января, по прогнозу синоптиков, ожидается сухая и солнечная погода.
"Температура воздуха в столице ночью -2...-5°, днем +2...+4°", – отметила Диденко.
В субботу, 4 января, на западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины. И уже с понедельника, 6-7 января, ожидается похолодание.
Карта погоды
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в январе в Украине может установиться настоящая зимняя погода – похолодает до -27°.
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