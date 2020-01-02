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2 января • обновлено в 15:00
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Тепло вернется: украинцев предупредили о резкой смене погоды

1.6т
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В пятницу, 3 января, в Украине ожидается сухая и местами солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что нашу страну накроет антициклон "Xиa".

"На остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии – преимущественно снег. Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура ближайшей ночью ожидается -1...-6°, завтра днем ​​+1...+5°", – говорится в сообщении.

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В Киеве 3 января, по прогнозу синоптиков, ожидается сухая и солнечная погода.

"Температура воздуха в столице ночью -2...-5°, днем ​​+2...+4°", – отметила Диденко.

В субботу, 4 января, на западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины. И уже с понедельника, 6-7 января, ожидается похолодание.

Карта погоды

Карта погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в январе в Украине может установиться настоящая зимняя погода – похолодает до -27°.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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