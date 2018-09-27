Тепло вернется: синоптики назвали последние теплые дни в Украине

В последние дни сентября украинцы смогут насладиться возвращением тепла - максимальная дневная температура составит до +22 градусов.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в пятницу, 28 сентября, на всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Самым теплим регионом станет западный - днем ожидается 18-22 градуса выше нуля.

В субботу, 29 сентября, в некоторых западных и центральных областях пройдут дожди. На юго-востоке днем будет наиболее высокая температура - 18-20 градусов тепла.

В последний день месяца - воскресенье, 30 сентября, - дожди отступят. Минимальный температурный показатель будет на западе и составит 13-18 градусов тепла, максимальный на юге - 18-20 градусов.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

По данным метеорологической службы AccuWeather, средняя дневная температура на всей территории Украины 28 сентября - 19 теплых градусов, 29 и 30 сентября - 13 градусов выше нуля.

accuweather.com

По данным синоптиков, в октябре украинцев ждет потепление, которое продлится несколько дней. Так, 5, 6 и 7 числа воздух прогреется до 17-16 градусов, что превысит средний исторический показатель в стране на эти даты.

accuweather.com

accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков зима в этом году будет самой теплой за последние 30 лет, однако в отдельные дни стоит ждать и 20 градусов мороза