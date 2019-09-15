Тепло вернется: синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

В понедельник, 16 сентября, в Украине ожидается потепление, осадков не будет.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха прогреется от +23 до +28, лишь на западе страны показатель будет ниже - от 19 до 23 градусов тепла.

"Дождей в понедельник не будет, солнце и белые облака. В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около 23 градусов. Во вторник подойдут облака, периодические дожди и понижение температуры воздуха", - отметила синоптик.

"Не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться - обязательно уже теплее одевайтесь", - добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики заявили, что на следующей недели в Украине резко похолодает, даже возможен мокрый снег.

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