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15 сентября • обновлено в 18:23
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Тепло вернется: синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

2.6т Читать материал на украинском

В понедельник, 16 сентября, в Украине ожидается потепление, осадков не будет.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха прогреется от +23 до +28, лишь на западе страны показатель будет ниже - от 19 до 23 градусов тепла.

"Дождей в понедельник не будет, солнце и белые облака. В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около 23 градусов. Во вторник подойдут облака, периодические дожди и понижение температуры воздуха", - отметила синоптик.

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"Не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться - обязательно уже теплее одевайтесь", - добавила Диденко.

Тепло вернется: синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики заявили, что на следующей недели в Украине резко похолодает, даже возможен мокрый снег.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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