"Тепло ушло!" Синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, но без штормового ветра.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что тепло временно покинуло территорию страны.

"13 марта ночью будет -1... -6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ​​ожидается +4... +9 градусов. Ветер будет или умеренный, или небольшой, разве что днем ​​на западе – порывистый", – рассказала она.

При этом по всей территории страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

"В Киеве 13 марта также будет с солнышком, но холодноватым. Ночью -2... -4 градуса, днем ​​+5... +7 градусов", – добавила метеоролог.

Однако на выходные, 16-17 марта, начнет теплеть вплоть до +12... +18 градусов в столице. Но после 20 марта ожидается небольшой спад температуры.

"Атмосфера дарит теплую погоду на выходные, стоит воспользоваться и залатать убытки вчерашнего штормового ветра. Ну, и подышать свежим теплым воздухом. Если, конечно, где-то удастся поймать это свежий воздух, учитывая рост в геометрической прогрессии вместе с мартовскими днями, дыма от шашлыков и сжигания прошлогоднего хлама. Пусть и детям останется еще истинная природа", – подытожила Диденко.

Погода в Украине Facebook

Отметим, что в ГСЧС предупредили, что в Украине сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"12 марта - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается также 13 марта - в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

А 12-13 марта в горах Львовской и Черновицкой областей будет наблюдаться низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта всю Украину накрыла бушующая непогода со шквальным ветром.

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