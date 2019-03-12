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"Тепло ушло!" Синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

1.4тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, но без штормового ветра.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что тепло временно покинуло территорию страны.

"13 марта ночью будет -1... -6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ​​ожидается +4... +9 градусов. Ветер будет или умеренный, или небольшой, разве что днем ​​на западе – порывистый", – рассказала она.

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При этом по всей территории страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

"В Киеве 13 марта также будет с солнышком, но холодноватым. Ночью -2... -4 градуса, днем ​​+5... +7 градусов", – добавила метеоролог.

Однако на выходные, 16-17 марта, начнет теплеть вплоть до +12... +18 градусов в столице. Но после 20 марта ожидается небольшой спад температуры.

"Атмосфера дарит теплую погоду на выходные, стоит воспользоваться и залатать убытки вчерашнего штормового ветра. Ну, и подышать свежим теплым воздухом. Если, конечно, где-то удастся поймать это свежий воздух, учитывая рост в геометрической прогрессии вместе с мартовскими днями, дыма от шашлыков и сжигания прошлогоднего хлама. Пусть и детям останется еще истинная природа", – подытожила Диденко.

Погода в Украине

Погода в Украине

Facebook

Отметим, что в ГСЧС предупредили, что в Украине сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"12 марта - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается также 13 марта - в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

А 12-13 марта в горах Львовской и Черновицкой областей будет наблюдаться низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

"Тепло ушло!" Синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Facebook

"Тепло ушло!" Синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта всю Украину накрыла бушующая непогода со шквальным ветром.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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