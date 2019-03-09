Тепло уйдет, зальет дождями: в Украине резко ухудшится погода

В ближайшие дни практически по всей территории Украины пройдут сильные дожди.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, осадки в воскресенье, 10 марта, маловероятны лишь в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму.

При этом ожидается также небольшое снижение температуры в большинстве областей: от +7 до +12 градусов. Теплее будет лишь на юге: от +13 до +16.

В понедельник, 11 марта, осадки начнут покидать Украину, задержавшись в западных, северных и восточный регионах. При этом уменьшится и температура: от +7 до +10 на западе и севере, от +8 до +11 в центре и на востоке.

Во вторник, 12 марта, показатели термометра еще больше опустятся, от +3 до +7 градусов во всех регионах. При этом дожди пройдут лишь на юге и востоке.

Как писал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. При этом в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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