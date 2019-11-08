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8 ноября • обновлено в 06:31
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Тепло уходит: синоптики дали противоречивый прогноз для Украины

1.8т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 8 ноября, ожидается противоречивая погода. На западе пройдут дожди, а на востоке и юге будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает "Укгидрометцентр". Максимальная температура воздуха в этот день ожидается на юге страны. Здесь будет +18…+20 градусов, без осадков.

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На западе ожидается дождливая погода, температура воздуха составит +10…+13 градусов. В центре будет до +16 и сухо, а на востоке до +19 и без осадков.

В Киеве 8 ноября +11...+13 градусов, дождей не предвидится.

Тепло уходит: синоптики дали противоречивый прогноз для Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура — за исключением 17-23 ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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