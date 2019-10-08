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8 октября • обновлено в 13:20
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Тепло скоро вернется: синоптик уточнила прогноз по Украине

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На территории Украины в среду, 9 октября, прогнозируется потепление, температура воздуха местами составит +18 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, однако на востоке, в центральных областях и на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов.

Исключение составят - Одесская, Винницкая области и Крым. На остальной территории ночью предполагается +3 +7 градусов.

Тепло скоро вернется: синоптик уточнила прогноз по Украине

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Днем температура воздуха повысится до +12 +18 градусов. На востоке ожидается +10 +13 градусов.

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В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет +7 +12 градусов.

9 октября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, только на севере и западе вероятны небольшие дожди.

В Киеве в среду уже будет теплее. Ночью +4, +5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов, небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается температура воздуха на уровне +22 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Отрезайте трубы,зимы не будет.
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