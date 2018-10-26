Тепло с дождями: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

В субботу, 27 октября, в Украине ожидается небольшое потепление.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, мимо Украины проходит атмосферный фронт циклона Tina.

"Завтра будет теплее и более сухо. Но дожди останутся в западных областях, а вечером и на севере пройдут, включая Киев", - отметила она.

Согласно данным Укргидрометцентра, в "дождевых" областях в субботу температура воздуха прогреется от 11 до 18 градусов тепла. При этом в остальных регионах существенного отличия температурного фона не предвидится, лишь на юге - до +20.

В воскресенье, 28 октября, в западных и северных областях также ожидаются небольшие осадки с температурой от +11 до +19. При этом в центре, востоке и на юге возможно потепление до +21 градусов, а в Одесской области - до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, с чем связано резкое потепление в Украине.