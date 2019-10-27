Тепло, но сыро: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 27 октября, в Украине сохранится относительно теплая температура без видимых осадков.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков ожидается юго-западный ветер, 3-8 метров на секунду.
На западе Украины ожидается самая высокая температура. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.
В северных регионах днем максимальная температура составит +15+17, ночью похолодает до +7+9. Осадков не предвидится.
Центральные регионы также осадки обойдут стороной. Днем столбики термометра покажут +15+17, ночью похолодает до +6+8.
Погода в Украине
Укргидрометцентр
В восточных областях тоже дождей не будет. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.
На юге нашей страны метеорологи днем обещают +15+17, ночью температура опустится до +7+9.
В Киеве сегодня будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов тепла.
Погода в Киеве
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи уточнили прогноз на ноябрь в Украине.
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