Главная Новости
27 октября • обновлено в 05:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Тепло, но сыро: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

858 Читать материал на украинском

В воскресенье, 27 октября, в Украине сохранится относительно теплая температура без видимых осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков ожидается юго-западный ветер, 3-8 метров на секунду.

На западе Украины ожидается самая высокая температура. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.

Новости
Бабье лето заканчивается: в Украине изменится погода

В северных регионах днем максимальная температура составит +15+17, ночью похолодает до +7+9. Осадков не предвидится.

Центральные регионы также осадки обойдут стороной. Днем столбики термометра покажут +15+17, ночью похолодает до +6+8.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

В восточных областях тоже дождей не будет. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На юге нашей страны метеорологи днем обещают +15+17, ночью температура опустится до +7+9.

В Киеве сегодня будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов тепла.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи уточнили прогноз на ноябрь в Украине.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel