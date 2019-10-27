Тепло, но сыро: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 27 октября, в Украине сохранится относительно теплая температура без видимых осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков ожидается юго-западный ветер, 3-8 метров на секунду.

На западе Украины ожидается самая высокая температура. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.

В северных регионах днем максимальная температура составит +15+17, ночью похолодает до +7+9. Осадков не предвидится.

Центральные регионы также осадки обойдут стороной. Днем столбики термометра покажут +15+17, ночью похолодает до +6+8.

Погода в Украине Укргидрометцентр

В восточных областях тоже дождей не будет. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На юге нашей страны метеорологи днем обещают +15+17, ночью температура опустится до +7+9.

В Киеве сегодня будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов тепла.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи уточнили прогноз на ноябрь в Украине.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся