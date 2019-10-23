Главная Новости
23 октября • обновлено в 13:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Тепло не отступает: синоптик уточнила прогноз по Украине

1.3т Читать материал на украинском

В четверг, 24 октября, на территории Украины ожидается теплая погода, туманы, осадки все еще маловероятны.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем составит +15 +20 градусов, на западе до +24 градусов.

По ее прогнозу, похолодание начнется с понедельника, 28 октября.

Туман в Киеве

Туман в Киеве

Faсebook Оксаны Яблонской

Новости
Видимость на уровне 200 м: Киев вновь накрыл густой туман

В Киеве 24 октября будет без осадков, туман, +16 +19 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на густой туман, уровень загрязнений в воздухе в городах Украины не превышает предельно допустимую норму.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel