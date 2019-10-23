Тепло не отступает: синоптик уточнила прогноз по Украине

В четверг, 24 октября, на территории Украины ожидается теплая погода, туманы, осадки все еще маловероятны.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем составит +15 +20 градусов, на западе до +24 градусов.

По ее прогнозу, похолодание начнется с понедельника, 28 октября.

Туман в Киеве Faсebook Оксаны Яблонской

В Киеве 24 октября будет без осадков, туман, +16 +19 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на густой туман, уровень загрязнений в воздухе в городах Украины не превышает предельно допустимую норму.

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